Коли журналісти отримають повний доступ до засідань ВР - Корнієнко пояснив
Київ • УНН
Перший заступник голови ВР Корнієнко повідомив, що журналісти зможуть отримати повний доступ до засідань парламенту після покращення безпекової ситуації. Наразі доступ обмежений до 30 осіб у прес-центрі.
Повний доступ до засідань Верховної Ради журналісти зможуть отримати, коли будуть відповідні безпекові умови. Про це повідомив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко під час презентації результатів дослідження: "Рада-9. Підсумки" у понеділок, передає кореспондент УНН.
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"Коли будуть безпекові умови, тоді будуть зняті всі обмеження. Я думаю голова ВР буде ці рішення поступово приймати", - сказав Корнієнко у відповідь на запитання, коли журналісти отримають повний доступ до засідань ВР.
Корнієнко погодився, що дивно, що журналісти можуть перебувати на третьому поверсі, але вони не можуть повідомляти про рішення Ради в реальному часі.
"Але це рішення приймалося залою, це постанова про особливості висвітлення під час дії воєнного стану й щодо трансляції, яку в порушення постанови ведуть колеги", - додав Корнієнко.
Доповнення
13 січня Корнієнко заявив, що ведеться робота над тим, щоб законопроєкт про відкритість засідань парламентських комітетів потрапив до порядку денного Верховної Ради.
У травні 2024 року журналісти знову отримали допуск до Верховної Ради. Проте з обмеженнями. Журналістів не допускають до зали ВР.
З огляду на необхідність дотримання безпекових вимог, які насамперед стосуються життя та здоров’я журналістів, їх максимальна кількість у прес-центрі може становити до 30 осіб, з огляду також на кількість місць у найпростішому укритті будинку Верховної Ради, де проводяться пленарні засідання, і, водночас, з огляду на кількість народних депутатів, працівників Апарату, військовослужбовців Управління державної охорони України, які перебувають на робочих місцях у будівлі українського парламенту.