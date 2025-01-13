Когда журналисты получат полный доступ к заседаниям ВР - Корниенко объяснил
Киев • УНН
Первый заместитель председателя ВР Корниенко сообщил, что журналисты смогут получить полный доступ к заседаниям парламента после улучшения ситуации с безопасностью. Сейчас доступ ограничен до 30 человек в пресс-центре.
Полный доступ к заседаниям Верховной Рады журналисты смогут получить, когда будут соответствующие условия безопасности. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко во время презентации результатов исследования: "Рада-9. Итоги" в понедельник, передает корреспондент УНН.
Детали
"Когда будут безопасные условия, тогда будут сняты все ограничения. Я думаю председатель ВР будет эти решения постепенно принимать", - сказал Корниенко в ответ на вопрос, когда журналисты получат полный доступ к заседаниям ВР.
Корниенко согласился, что странно, что журналисты могут находиться на третьем этаже, но они не могут сообщать о решениях Рады в реальном времени.
"Но это решение принималось залом, это постановление об особенностях освещения во время действия военного положения и относительно трансляции, которую в нарушение постановления ведут коллеги", - добавил Корниенко.
Дополнение
13 января Корниенко заявил, что ведется работа над тем, чтобы законопроект об открытости заседаний парламентских комитетов попал в повестку дня Верховной Рады.
В мае 2024 года журналисты снова получили допуск в Верховную Раду. Однако с ограничениями. Журналистов не допускают в зал ВР.
Учитывая необходимость соблюдения требований безопасности, которые прежде всего касаются жизни и здоровья журналистов, их максимальное количество в пресс-центре может составлять до 30 человек, учитывая также количество мест в простейшем укрытии здания Верховной Рады, где проводятся пленарные заседания, и, вместе с тем, учитывая количество народных депутатов, работников Аппарата, военнослужащих Управления государственной охраны Украины, которые находятся на рабочих местах в здании украинского парламента.