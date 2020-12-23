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Колумбія вислала двох російських дипломатів через "несумісну поведінку": Москва відреагувала

Київ • УНН

 • 14541 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Росія у відповідь на висилку двох російських дипломатів з Колумбії оголошує персонами нон грата двох співробітників посольства республіки в Москві. Про це йдеться в поширеному в середу повідомленні МЗС РФ, пише УНН.

Колумбія вислала двох російських дипломатів через "несумісну поведінку": Москва відреагувала

Як інформували в міністерстві, 22 грудня посол Колумбії в Москві Альфонсо Педро Ласаро Лопес Кабальєро був викликаний в МЗС РФ, де йому висловили протест у зв’язку з висилкою двох російських дипломатів з латиноамериканської країни.

“Цей крок не відповідає духу традиційно дружніх і взаємоввічливих відносин, що зв’язують Росію і Колумбію. Послу (Колумбії в Москві) заявлено, що, виходячи з принципу взаємності, російська сторона оголошує персонами нон грата двох співробітників дипломатичного представництва Колумбії в Москві”, — вказали в дипвідомством.

Раніше глава Міграційної служби Колумбії Хуан Франсіско Еспіноса повідомив, що двоє співробітників російського посольства покинули країну 8 грудня. Як заявили в МЗС республіки, це рішення прийнято у зв’язку із здійсненням дипломатами діяльності, несумісної з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

“Уряд (Колумбії) прийняв рішення просити про відкликання двох російських дипломатів, акредитованих в Колумбії, оскільки перевірка підтвердила, що вони здійснюють в країні діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини”, — йдеться в заяві, яку поширила пресслужба відомства.

Відзначається, що Богота керувалася дев’ятою статтею конвенції. “Не дивлячись на ці обставини, Колумбія націлена на те, щоб підтримувати той хороший рівень, на якому традиційно знаходяться дипломатичні, торговельні та партнерські відносини з Російською Федерацією”, — підкреслюється в документі.

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