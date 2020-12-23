Колумбия выслала двух российских дипломатов за "несовместимое поведение": Москва отреагировала

Как информировали в министерстве, 22 декабря посол Колумбии в Москве Альфонсо Педро Ласаро Лопес Кабальеро был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с высылкой двух российских дипломатов из латиноамериканской страны.

“Этот шаг не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию. Послу (Колумбии в Москве) заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет персонами нон грата двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве”, — указали в дипведомстве.

Ранее глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что двое сотрудников российского посольства покинули страну 8 декабря. Как заявили в МИД республики, это решение принято в связи с осуществлением дипломатами деятельности, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

“Правительство (Колумбии) приняло решение просить об отзыве двух российских дипломатов, аккредитованных в Колумбии, поскольку проверка подтвердила, что они осуществляют в стране деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях”, — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Богота руководствовалась девятой статьей конвенции. “Несмотря на эти обстоятельства, Колумбия нацелена на то, чтобы поддерживать тот хороший уровень, на котором традиционно находятся дипломатические, торговые и партнерские отношения с Российской Федерацией”, — подчеркивается в документе.