Колумбия выслала двух российских дипломатов за "несовместимое поведение": Москва отреагировала

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31482 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 67612 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 115178 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 108722 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62150 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72143 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186398 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150405 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158286 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138576 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2.7м/с
38%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18199 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 11757 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16106 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14767 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13229 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 115178 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 108722 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86683 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98853 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128834 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 5108 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10503 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13245 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16123 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18215 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Колумбия выслала двух российских дипломатов за "несовместимое поведение": Москва отреагировала

Киев • УНН

 • 14541 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Россия в ответ на высылку двух российских дипломатов из Колумбии объявляет персонами нон грата двух сотрудников посольства республики в Москве. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ, пишет УНН.

Колумбия выслала двух российских дипломатов за "несовместимое поведение": Москва отреагировала

Как информировали в министерстве, 22 декабря посол Колумбии в Москве Альфонсо Педро Ласаро Лопес Кабальеро был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с высылкой двух российских дипломатов из латиноамериканской страны.

“Этот шаг не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию. Послу (Колумбии в Москве) заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет персонами нон грата двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве”, — указали в дипведомстве.

Ранее глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что двое сотрудников российского посольства покинули страну 8 декабря. Как заявили в МИД республики, это решение принято в связи с осуществлением дипломатами деятельности, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

“Правительство (Колумбии) приняло решение просить об отзыве двух российских дипломатов, аккредитованных в Колумбии, поскольку проверка подтвердила, что они осуществляют в стране деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях”, — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Богота руководствовалась девятой статьей конвенции. “Несмотря на эти обстоятельства, Колумбия нацелена на то, чтобы поддерживать тот хороший уровень, на котором традиционно находятся дипломатические, торговые и партнерские отношения с Российской Федерацией”, — подчеркивается в документе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,834.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,257.39
Ethereum
$1,593.00