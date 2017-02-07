Колумбія розпочинає мирні переговори з ще однією групою повстанців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Колумбія розпочинає у вівторок мирні переговори з останньою активною групою повстанців, Армією національного звільнення (ELN), прагнучи повторити свою історичну угоду з повстанцями ФАРК і досягти "цілковитого миру" після 53 років війни, передає УНН з посиланням на AFP.
Експерти попереджають, що ELN будуть жорсткішими за ФАРК партнерами по переговорах, і прогнозують, що, швидше за все, не буде досягнуто жодної угоди до того, поки президент Хуан Мануель Сантос не покине свою посаду в наступному році.
Х.Сантос, який в жовтні отримав Нобелівську премію миру, однак, був сповнений оптимізму, прямуючи на переговори.
"Цей конфлікт закінчився", - сказав президент в четвер.
"Публічна фаза переговорів між урядом Колумбії та ELN... дозволить нам досягти цілковитого миру", - додав він.
Конфлікт часів холодної війни, яка забрала життя понад 260 тис. людей і внаслідок якої ще 60 тис. осіб зникли безвісти, є останнім великим збройним конфліктом в Північній і Південній Америці.
Нагадаємо, наприкінці минулого року конгрес Колумбії схвалив мирну угоду з ФАРК.