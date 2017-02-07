Колумбия начинает мирные переговоры с еще одной группой повстанцев

Эксперты предупреждают, что ELN будут более жесткими чем ФАРК партнерами по переговорам, и прогнозируют, что, скорее всего, не будет достигнуто никакого соглашения до того, как президент Хуан Мануэль Сантос не покинет свой пост в следующем году.

Х.Сантос, который в октябре получил Нобелевскую премию мира, однако, был полон оптимизма, направляясь на переговоры.

"Этот конфликт закончился", - сказал президент в четверг.

"Публичная фаза переговоров между правительством Колумбии и ELN... позволит нам достичь полного мира", - добавил он.

Конфликт времен холодной войны, унесшей жизни более 260 тыс. человек и в результате которой еще 60 тыс. человек пропали без вести, является последним крупным вооруженным конфликтом в Северной и Южной Америке.

Напомним, в конце прошлого года конгресс Колумбии одобрил мировое соглашение с ФАРК.