Колумбія анонсувала візит Дональда Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп відвідає Колумбію 2 грудня. Про це у вівторок повідомив глава колумбійського зовнішньополітичного відомства Карлос Ольмес Трухільо на зустрічі з журналістами, інформує УНН.
“Дата визначена, це 2 грудня. Ми знаходимося в процесі визначення порядку денного, але відвідування вже підтверджено”, — сказав міністр закордонних справ Колумбії.
За інформацією міністерства, однією з тем візиту стане обговорення можливості надання громадянам Колумбії права на в’їзд в США по повітрю без додаткових перевірок з боку американської влади, як якщо б це був внутрішній колумбійський рейс.
Міністр також зазначив, що сторони створили п’ять робочих груп для обговорення вищезазначених питань.
Відзначається, що Трамп відвідає Колумбію після участі в саміті G20, який пройде в Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня.
Як раніше інформував УНН, президент Колумбії Іван Дуке заявив, що фінансові наслідки від масштабної венесуельської міграційної кризи оцінюються в 1,5 млрд доларів США, що становить 0,5% від ВВП країни, який у 2017 році становив 310 млрд доларів. Відповідну заяву колумбійський лідер зробив за підсумками зустрічі з віце-президентом Світового банку, що відповідає за Латинську Америку і країни Карибського басейну, Хорхе Фамільярі.