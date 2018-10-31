Колумбия анонсировала визит Дональда Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп посетит Колумбию 2 декабря. Об этом во вторник сообщил глава колумбийского внешнеполитического ведомства Карлос Ольмес Трухильо на встрече с журналистами, передает УНН.
“Дата определена, это 2 декабря. Мы находимся в процессе определения повестки дня, но визит уже подтверждён”, — сказал министр иностранных дел Колумбии.
По информации министерства, одной из тем визита станет обсуждение возможности предоставления гражданам Колумбии права на въезд в США по воздуху без дополнительных проверок со стороны американских властей, как если бы это был внутренний колумбийский рейс.
Министр также отметил, что стороны создали пять рабочих групп для обсуждения вышеупомянутых вопросов.
Отмечается, что Трамп посетит Колумбию после участия в саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
Как ранее информировал УНН, президент Колумбии Иван Дуке заявил, что финансовые последствия от масштабного венесуэльского миграционного кризиса оцениваются в 1,5 млрд долларов США, что составляет 0,5% от ВВП страны, в 2017 году составил 310 млрд долларов. Соответствующее заявление колумбийский лидер сделал по итогам встречи с вице-президентом Всемирного банка, отвечающий за Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, Хорхе Фамильяри.