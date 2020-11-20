Колосальні кадрові проблеми: стало відомо, хто не допоможе "Динамо" у грі з "Інгульцем"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Офіційний сайт київського "Динамо" повідомив про кількість гравців, яка не зможе допомогти клуб у найближчому турі УПЛ, передає УНН.

Сказано, що на сьогодні кількість футболістів, які не можуть зіграти за "Динамо" в найближчому матчі, досягла 15-ти чоловік.
До травмованих Микити Бурди, Олександра Тимчика, Володимира Костевича додалися Назарій Русин (операція на ключиці) і Томаш Кендзьора (травма гомілкостопа в матчі збірної Польщі).

Унаслідок позитивних тестів, а також необхідного відновлювального періоду після перенесеного коронавірусу для тих, чиї тести показали негативний результат, не можуть грати Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Жерсон Родрігес, Олександр Сирота, Міккель Дуелунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Лєднєв, Артем Шабанов, Олександр Андрієвський.

Додамо, що найближчий матч "Динамо" повинно зіграти 21 листопада, проти "Інгульця" в рамках 10-го туру УПЛ.

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