Футболіст "Динамо" допоміг збірній Словенії підвищитися у класі в Лізі націй

“Динамівець” Беньямін Вербич, який пропустив попередній матч збірної через проблеми зі здоров’ям, з’явився на полі у складі Словенії з лави запасних на 67-й хвилині та допоміг своїй команді довести поєдинок до потрібного результату — 0:0.

Таким чином словенці набрали 14 очок і обігнали греків на 2 пункти та вибороли право зіграти у наступному сезоні Ліги націй в дивізіоні В.

Відзначимо, раніше путівки до Ліги В Ліги націй отримали Чорногорія, Вірменія та Албанія.

Додамо, що для Вербич цей поєдинок став уже 34-м у складі національної команди.