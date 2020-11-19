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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26701 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84563 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102223 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118263 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152822 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200347 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Футболист "Динамо" помог сборной Словении повыситься в классе в Лиге наций

Футболист "Динамо" помог сборной Словении повыситься в классе в Лиге наций

Киев  •  УНН

 • 17323 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сборные Словении и Греции по футболу в очном противостоянии на стадионе "Георгиос Камараса" решили судьбу путевки в Лигу В Лиги наций УЕФА, передает УНН.

“Динамовец” Беньямин Вербич, который пропустил предыдущий матч сборной из-за проблем со здоровьем, появился на поле в составе Словении со скамейки запасных на 67-й минуте помог своей команде довести поединок до нужного результата — 0:0.

Таким образом словенцы набрали 14 очков и обогнали греков на 2 пункта и завоевали право сыграть в следующем сезоне Лиги наций в дивизионе В.

Отметим, ранее путевки в Лигу В Лиги наций получили Черногория, Армения и Албания.

Добавим, что для Вербич этот поединок стал уже 34-м в составе национальной команды.

Украинские Национальные Новости

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