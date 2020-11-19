Футболист "Динамо" помог сборной Словении повыситься в классе в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сборные Словении и Греции по футболу в очном противостоянии на стадионе "Георгиос Камараса" решили судьбу путевки в Лигу В Лиги наций УЕФА, передает УНН.
“Динамовец” Беньямин Вербич, который пропустил предыдущий матч сборной из-за проблем со здоровьем, появился на поле в составе Словении со скамейки запасных на 67-й минуте помог своей команде довести поединок до нужного результата — 0:0.
Таким образом словенцы набрали 14 очков и обогнали греков на 2 пункта и завоевали право сыграть в следующем сезоне Лиги наций в дивизионе В.
Отметим, ранее путевки в Лигу В Лиги наций получили Черногория, Армения и Албания.
Добавим, что для Вербич этот поединок стал уже 34-м в составе национальной команды.