“Колос” завоював ювілейну перемогу в сезоні УПЛ

Деталі

Обидва колективи славляться насамперед акуратними діями в обороні, що й було продемонстровано сьогодні в Кропивницькому. Як “Олександрія”, так і “Колос” надали перевагу вичікувальній тактиці, сподіваючись підловити суперника на помилці. Таких помилок було обмаль із обох боків, і здавалося, що до перерви забитих м’ячів у цій зустрічі не буде. Проте саме тоді оборонець господарів поля якраз і допустив помилку, яка мала місце в карному майданчику його команди, арбітр призначив пенальті, який ковалівці реалізували. Майже на старті другого тайму олександрійці допустили другу фатальну помилку, що завершилася другим взяттям їхніх воріт. Усі подальші зусилля команди з Кіровоградщини виправити становище не увінчались успіхом — 0:2.

Авторами голів стали Кирило Петров та Павло Оріховський.

Таким чином у 200-му матчі “Олександрії” в УПЛ під керівництвом Володимира Шарана команда зазнала поразки.

Доповнення

“Колос” набрав 41 бал і закріпився на четвертому рядку. Також клуб виборов ювілейну 10-ту перемогу в сезоні УПЛ. “Олександрія” залишилася із 29 пунктами.