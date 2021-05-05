"Колос" завоевал юбилейную победу в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Футболисты “Александрии” принимали “Колос” в баталии 25-го тура чемпионата Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Премьер-лиги Украины.
Детали
Оба коллектива славятся прежде всего аккуратными действиями в обороне, что и было продемонстрировано сегодня в Кропивницкому. Как “Александрия”, так и “Колос” предпочли выжидательную тактику, надеясь поймать соперника на ошибке. Таких ошибок было мало с обеих сторон, и казалось, что до перерыва забитых мячей в этой встрече не будет. Однако именно тогда защитник хозяев поля как раз и допустил ошибку, которая имела место в штрафной его команды, арбитр назначил пенальти, который Коваливке реализовали. Почти на старте второго тайма александрийцы допустили вторую роковую ошибку, которая завершилась вторым взятием их ворот. Все дальнейшие усилия команды с Кировоградщины исправить положение не увенчались успехом — 0: 2.
Авторами голов стали Кирилл Петров и Павел Ореховский.
Таким образом в 200-м матче “Александрии” в УПЛ под руководством Владимира Шарана команда потерпела поражение.
Дополнение
“Колос” набрал 41 балл и закрепился на четвертой строчке. Также клуб завоевал юбилейную 10-ю победу в сезоне УПЛ. “Александрия” осталась с 29 пунктами.