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"Колос" завоевал юбилейную победу в сезоне УПЛ

"Колос" завоевал юбилейную победу в сезоне УПЛ

Киев  •  УНН

 • 20192 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Футболисты “Александрии” принимали “Колос” в баталии 25-го тура чемпионата Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Премьер-лиги Украины.

Детали

Оба коллектива славятся прежде всего аккуратными действиями в обороне, что и было продемонстрировано сегодня в Кропивницкому. Как “Александрия”, так и “Колос” предпочли выжидательную тактику, надеясь поймать соперника на ошибке. Таких ошибок было мало с обеих сторон, и казалось, что до перерыва забитых мячей в этой встрече не будет. Однако именно тогда защитник хозяев поля как раз и допустил ошибку, которая имела место в штрафной его команды, арбитр назначил пенальти, который Коваливке реализовали. Почти на старте второго тайма александрийцы допустили вторую роковую ошибку, которая завершилась вторым взятием их ворот. Все дальнейшие усилия команды с Кировоградщины исправить положение не увенчались успехом — 0: 2.

Авторами голов стали Кирилл Петров и Павел Ореховский.

Таким образом в 200-м матче “Александрии” в УПЛ под руководством Владимира Шарана команда потерпела поражение.

Дополнение

“Колос” набрал 41 балл и закрепился на четвертой строчке. Также клуб завоевал юбилейную 10-ю победу в сезоне УПЛ. “Александрия” осталась с 29 пунктами.

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