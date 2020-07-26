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"Колос" розгромив "Дніпро-1" та вийшов у фінал плей-офф за перепустку в Лігу Європи

Київ • УНН

 • 17840 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. “Колос” із Ковалівки розгромив у півфіналі плей-офф за перепустку до Ліги Європи “Дніпро-1” з рахунком 4:1, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.

Рахунок був відкритий зусиллями Павла Оріховського. Пізніше класне закидання від Морозка реалізував Денис Антюх, який відкрився по центру і влучно пробив у кут воріт Андрія Кліщука.

На початку другого тайму, за рахунку 0:2 не на свою користь, команда Михайленка провела гол (Супряга, 48 хв), отож, здалося, виникла справжня інтрига. Втім, буквально за кілька хвилин “Колос” забив утретє (Антюх), й у подальшому саме ковалівці були ближчі до забитого м’яча. Як наслідок крапку поставив Морозко.

Відзначимо, що підопічні Руслана Костишина зіграють у фінальному матчі за путівку до Ліги Європи УЄФА.

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