"Колос" разгромил "Днепр-1" и вышел в финал плей-офф за путевку в Лигу Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. “Колос” с Коваливки разгромил в полуфинале плей-офф за путевку в Лигу Европы “Днепр-1” со счетом 4:1, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Счет был открыт усилиями Павла Ореховского. Позже классное заброса от Морозко реализовал Денис Антюх, который открылся по центру и точно пробил в угол ворот Андрея Клищук.
В начале второго тайма, при счете 0:2 не в свою пользу, команда Михайленко провела гол (Супряга, 48 мин), поэтому, показалось, возникла настоящая интрига. Впрочем, буквально за несколько минут “Колос” забил в третий раз (Антюх), и в дальнейшем именно Коваливка были ближе к забитому мячу. Как следствие точку поставил Морозко.
Отметим, что подопечные Руслана Костишина сыграют в финальном матче за путевку в Лигу Европы.