"Колос" разгромил "Днепр-1" и вышел в финал плей-офф за путевку в Лигу Европы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 27336 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101397 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106281 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133131 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110487 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131135 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102009 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102581 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104422 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Колос" разгромил "Днепр-1" и вышел в финал плей-офф за путевку в Лигу Европы

"Колос" разгромил "Днепр-1" и вышел в финал плей-офф за путевку в Лигу Европы

Киев  •  УНН

 • 17840 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. “Колос” с Коваливки разгромил в полуфинале плей-офф за путевку в Лигу Европы “Днепр-1” со счетом 4:1, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Счет был открыт усилиями Павла Ореховского. Позже классное заброса от Морозко реализовал Денис Антюх, который открылся по центру и точно пробил в угол ворот Андрея Клищук.

В начале второго тайма, при счете 0:2 не в свою пользу, команда Михайленко провела гол (Супряга, 48 мин), поэтому, показалось, возникла настоящая интрига. Впрочем, буквально за несколько минут “Колос” забил в третий раз (Антюх), и в дальнейшем именно Коваливка были ближе к забитому мячу. Как следствие точку поставил Морозко.

Отметим, что подопечные Руслана Костишина сыграют в финальном матче за путевку в Лигу Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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