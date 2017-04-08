Колоритною ходою відзначили Міжнародний день ромів в Ужгороді

Кілька сотень представників ромської громади, керівники Закарпатської області та Ужгорода взяли участь в урочистій ході центром міста.

З прапорами Європейського Союзу, України та ромської спільноти стартувала хода на площі Театральної через вулиці Корзо та Волошина та, зробивши коло, спинилася на пішохідному мосту через Уж. Там відбувся традиційний ритуал спуску вінків у річку в пам′ять про померлих.

Далі урочистості тривали вже біля будівлі Закарпатського обласного академічного українського музично-драматичного театру, де були встановлені яскраві кибитки, припнуті коні, розпалено ватру. Там роми готували бограч та пекли свій традиційний хліб. Заходи супроводжувалися співами, танцями та гучною музикою, а винуватці свята приковували увагу перехожих барвистим вбранням та безліччю прикрас.

Багато ужгородських ромів дізналися, що мають власний міжнародний день, безпосередньо під час урочистостей. За задумом організаторів, однією з цілей цьогорічного заходу, є інформування ромської громади про їхнє свято, яке у світі відзначають ще з 1990 року.

Як розповіли самі роми, такі заходи є дуже важливими для них, зокрема як спосіб збереження своїх традицій та демонстрації побуту.

“Неможливо собі уявити Закарпаття без циган!”, — наголосив ром Йосип з Радванки (мікрорайон, де мешкає значна частина ромської спільноти Ужгорода — ред.).

Важливо також зазначити, що найбільша ромська громада України мешкає саме у Закарпатській області.

Як раніше повідомляв УНН, згідно з даними Всеукраїнського перепису населення, на Закарпатті проживає близько 14 тисяч ромів. Водночас, за результатами подворових обходів медпрацівниками, чисельність ромського населення області перевищила 48 тисяч осіб.