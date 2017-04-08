Колоритным шествием отметили международный день ромов в Ужгороде

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47864 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104244 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160287 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118240 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117558 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113122 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104664 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Колоритным шествием отметили международный день ромов в Ужгороде

Колоритным шествием отметили международный день ромов в Ужгороде

Киев  •  УНН

 • 39312 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня, 8 апреля, в Ужгороде ярко и колоритно отметили Международный день ромов, передает корреспондент УНН.

Несколько сотен представителей цыганской общины, руководители Закарпатской области и Ужгорода приняли участие в торжественном шествии по центру города.

С флагами Европейского Союза, Украины и цыганской общины стартовало шествие на площади Театральной через улицы Корзо и Волошина и, сделав круг, остановилось на пешеходном мосту через Уж. Там состоялся традиционный ритуал спуска венков в реку в память о погибших.

Далее торжества продолжались уже около здания Закарпатского областного академического украинского музыкально-драматического театра, где были установлены яркие кибитки, привязаны лошади, разожжен костер. Там цыгане готовили бограч и пекли свой традиционный хлеб. Мероприятия сопровождались пением, танцами и громкой музыкой, а виновники торжества приковывали внимание прохожих красочными нарядами и множеством украшений.

Многие ужгородские цыгане узнали, что имеют собственный международный день, непосредственно во время торжеств. По замыслу организаторов, одной из целей нынешнего мероприятия является информирование цыганской общины об их праздник, который в мире отмечают еще с 1990 года.

Как рассказали сами цыгане, такие мероприятия очень важны для них, в частности как способ сохранения своих традиций и демонстрации быта.

“Невозможно себе представить Закарпатья без цыган!”, — подчеркнул ром Иосиф с Радванки (микрорайон, где проживает значительная часть цыганской общины Ужгорода — ред.).

Важно также отметить, что наибольшая ромская община Украины проживает именно в Закарпатской области.

Как ранее сообщал УНН, по данным Всеукраинской переписи населения, на Закарпатье проживает около 14 тыс. цыган. В то же время, по результатам подворовых обходов медработниками, численность цыганского населения области превысила 48 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

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