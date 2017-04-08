Колоритным шествием отметили международный день ромов в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня, 8 апреля, в Ужгороде ярко и колоритно отметили Международный день ромов, передает корреспондент УНН.
Несколько сотен представителей цыганской общины, руководители Закарпатской области и Ужгорода приняли участие в торжественном шествии по центру города.
С флагами Европейского Союза, Украины и цыганской общины стартовало шествие на площади Театральной через улицы Корзо и Волошина и, сделав круг, остановилось на пешеходном мосту через Уж. Там состоялся традиционный ритуал спуска венков в реку в память о погибших.
Далее торжества продолжались уже около здания Закарпатского областного академического украинского музыкально-драматического театра, где были установлены яркие кибитки, привязаны лошади, разожжен костер. Там цыгане готовили бограч и пекли свой традиционный хлеб. Мероприятия сопровождались пением, танцами и громкой музыкой, а виновники торжества приковывали внимание прохожих красочными нарядами и множеством украшений.
Многие ужгородские цыгане узнали, что имеют собственный международный день, непосредственно во время торжеств. По замыслу организаторов, одной из целей нынешнего мероприятия является информирование цыганской общины об их праздник, который в мире отмечают еще с 1990 года.
Как рассказали сами цыгане, такие мероприятия очень важны для них, в частности как способ сохранения своих традиций и демонстрации быта.
“Невозможно себе представить Закарпатья без цыган!”, — подчеркнул ром Иосиф с Радванки (микрорайон, где проживает значительная часть цыганской общины Ужгорода — ред.).
Важно также отметить, что наибольшая ромская община Украины проживает именно в Закарпатской области.
Как ранее сообщал УНН, по данным Всеукраинской переписи населения, на Закарпатье проживает около 14 тыс. цыган. В то же время, по результатам подворовых обходов медработниками, численность цыганского населения области превысила 48 тыс. человек.