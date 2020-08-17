Колона страйкарів з заводів прийшла під Белтелерадіокомпанію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Мінську колона мітингувальників працівників найбільших заводів прийшла до будівлі державної Белтелерадіокомпанії, передає УНН з посиланням на Telegram-канал “Наша Ніва”.
“Колона страйкуючих робітників підійшла до БТ — їх зустріли оплесками і криками ”Молодець!", - повідомляє канал.
Відзначимо, працівники заводів слідували до будівлі БТ кілька годин поспіль, пройшовши пару десятків кілометрів.
У той же час, за даними каналу, 272 працівники Белтелерадіокомпанії приєдналися до страйку, заявили учасники протесту, які зібралися біля будівлі.
Як повідомляє агентство ТАСС, керівництво БТ запропонувало співробітникам, які вийшли на вулиці, кілька варіантів подальших дій, в тому числі звільнення.
Так, зі слів одного зі співробітників, керівництво запропонувало їм три варіанти дій: перший — залишатися на робочих місцях і працювати, другий — написати заяву про звільнення, третій — взяти участь в незаконній страйку і бути звільненим за статтею.
Раніше УНН повідомляв, що в Білорусі на страйки виходять великі підприємства. Про такі наміри заявили в тому числі промислові гіганти — “Білоруськалій”, “Нафтан”, МЗКТ, МТЗ, БМЗ.