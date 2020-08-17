Колонна бастующих с заводов пришла к Белтелерадиокомпании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Минске колонна митингующих работников крупнейших заводов пришла под здание государственной Белтелерадиокомпании, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Наша Ніва".
"Колонна бастующих рабочих подошла к БТ - их встретили аплодисментами и криками "Молодец!", - сообщает канал.
Отметим, работники заводов следовали к зданию БТ несколько часов подряд, пройдя пару десятков километров.
В то же время, по данным канала, 272 работника Белтелерадиокомпании присоединились к забастовке, заявили протестующие, которые собрались у здания.
Как сообщает агентство ТАСС, руководство БТ предложило сотрудникам, которые вышли на улицы, несколько вариантов дальнейших действий, в том числе увольнение.
Так, по словам одного из сотрудников, руководство предложило им три варианта действий: первый - оставаться на рабочих местах и работать, второй - написать заявление об увольнении, третий - принять участие в незаконной забастовке и быть уволенным по статье.
Ранее УНН сообщал, что в Беларуси на забастовки выходят крупные предприятия. О таких намерениях заявили в том числе промышленные гиганты - " еларуськалий", "Нафтан", МЗКТ, МТЗ, БМЗ.