Колишнього в.о. міністра оборони України допитають 7-8 грудня у справі В.Назарова

Під час засідання сторона обвинувачення подала клопотання до суду: враховуючи покази обвинувачуваного і керуючись статтями 134, 349, 350 КПК України прошу змінити порядок дослідження доказів і допитати свідка сторони обвинувачення Михайла Коваля, і здійснити його судовий виклик.

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Додамо, що сьогодні у суді повторно допитуватили свідка Дмитра Овсяннікова за клопотанням сторони захисту.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року із Дніпропетровська до Луганська вилетів військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 40 військовослужбовців 25-ї повітряно-десантної бригади, 9 членів екіпажу 25-ї окремої бригади військово-транспортної авіації.

Під час заходу на посадку на висоті 400 м літак був обстріляний невстановленими особами з ПЗРК та крупнокаліберного кулемету. У результаті обстрілу літак загорівся та впав.

Загинули усі 49 військовослужбовців, які були на його борту, військове майно та техніка були знищені.

Пізніше у ГПУ повідомили, що під час досудового розслідування було встановлено, що генерал-майор В.Назаров у період з 11 до 14 червня 2014 року, знаючи про загрозу скоєння терористичного акту, не забезпечив заходів щодо організації безпеки повітряної передислокації особового складу залученої до АТО зведеної повітрянодесантної роти, що призвело до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ, повного знищення літака Іл-76МД та іншого військового майна, яке було на його борту.

Довідка УНН: Михайло Коваль — український військовий, генерал-полковник. Виконував обов’язки міністра оборони України (25.03.2014 — 03.07.2014).