Бывшего и.о. министра обороны Украины допросят 7-8 декабря в деле В.Назарова
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 23 ноября. УНН. На следующем заседании по делу Виктора Назарова в Павлоградском районном суде Днепропетровской области допросят бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля, допрос состоится 7-8 декабря, передает УНН-Центр.
Во время заседания сторона обвинения подала ходатайство в суд: учитывая показания обвиняемого и руководствуясь статьями 134, 349, 350 УПК Украины прошу изменить порядок исследования доказательств и допросить свидетеля стороны обвинения Михаила Коваля, и осуществить его судебный вызов.
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Добавим, что сегодня в суде повторно допрашивали свидетеля Дмитрия Овсянникова по ходатайству стороны защиты.
Напомним, 14 июня 2014 из Днепропетровска в Луганск вылетел военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады, 9 членов экипажа 25-й отдельной бригады военно-транспортной авиации.
При заходе на посадку на высоте 400 м самолет был обстрелян неустановленными лицами из ПЗРК и крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела самолет загорелся и упал.
Погибли все 49 военнослужащих, находившиеся на его борту, военное имущество и техника были уничтожены.
Позже в ГПУ сообщили, что во время досудебного расследования было установлено, что генерал-майор В.Назаров в период с 11 по 14 июня 2014 года, зная об угрозе совершения террористического акта, не обеспечил мер по обеспечению безопасности воздушной передислокации личного состава вовлеченной в АТО сводной воздушно роты, что привело к гибели 49 военнослужащих ВСУ, полного уничтожения самолета Ил-76МД и другого военного имущества, которое было на его борту.
Справка: Михаил Коваль - украинский военный, генерал-полковник. Исполнял обязанности министра обороны Украины (25.03.2014 - 03.07.2014).