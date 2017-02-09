Колишнього "міністра освіти та науки "ЛНР" судитимуть за сприяння тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прокуратура Луганської області до суду направлила справу колишнього “міністра освіти, науки, культури та релігії “ЛНР” за звинуваченям в сприянні тероризму. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Прокуратурою Луганської області до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього “міністра освіти, науки, культури та релігії “ЛНР” за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.109 КК України (вчинення дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади), ч.2 ст.110 КК України (вчинення дій, спрямованих на незаконну зміну меж території та державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб) та ч.1 ст.258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації).
Встановлено, що з 2014 року по 2015 рік громадянка України, обіймаючи посаду “міністра освіти, науки, культури та релігії “ЛНР”, організовувала функціонування та діяльність підпорядкованого їй органу виконавчої влади, фактично керувала діяльністю так званого “міністерства”, видавала накази та розпорядження обов’язкові до виконання підпорядкованих працівників, тим самим забезпечувала діяльність вказаного псевдодержавного утворення.
Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, стосовно неї здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.
Посадовцю загрожує від восьми до п'ятнадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН, "міністра держбезпеки "ДНР" запідозрили в незаконному арешті 4 підлітків.