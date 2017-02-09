Бывшего "министра образования и науки "ЛНР" будут судить за содействие терроризму

Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего "министра образования, науки, культуры и религии "ЛНР" по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 УК Украины (совершение действий, направленных на свержение конституционного строя и захвата государственной власти), ч.2 ст.110 УК Украины (совершение действий, направленных на незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины, нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц) и ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

Установлено, что с 2014 года по 2015 год гражданка Украины, занимая должность "министра образования, науки, культуры и религии "ЛНР", организовывала функционирование и деятельность подчиненного ему органа исполнительной власти, фактически руководила деятельностью так называемого "министерства", выдавала приказы и распоряжения обязательные к исполнению подчиненных работников, тем самым обеспечивала деятельность указанного псевдогосударственного образования.

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении нее проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Должностному лицу грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, "министра госбезопасности "ДНР" заподозрили в незаконном аресте 4 подростков.