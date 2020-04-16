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Колишнього лікаря “Охматдиту” запідозрили у привласненні ліків майже на мільйон

Колишнього лікаря “Охматдиту” запідозрили у привласненні ліків майже на мільйон

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Колишньому лікарю-трансфузіологу одного з відділень НДСЛ “Охматдит” Міністерства охорони здоров’я України повідомили про підозру за фактом привласнення лікарських засобів на суму майже 970 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.

Так, згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, скориставшись безконтрольністю обліку та списання компонентів крові, обернув на свою користь 141 порцій трансфузійної рідини, що не були використані при лікуванні хворих, які потребують термінового переливання крові.

Отриманими у такий спосіб лікарськими засобами підозрюваний розпорядився на власний розсуд.

За результатами слідства дії особи кваліфіковано за ч. ч. 1, 3 ст. 191 КК України (привласнення особою чужого майна, яке було їй ввірене).

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, раніше ексзавідувачу відділення дитячої лікарні “Охматдит” повідомили про підозру.

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