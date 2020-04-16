Бывшего врача "Охматдета" заподозрили в присвоении лекарств почти на миллион
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Бывшему врачу-трансфузиологу одного из отделений НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины сообщили о подозрении по факту присвоения лекарственных средств на сумму почти 970 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
Так, согласно материалам следствия, подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, обратил в свою пользу 141 порцию трансфузионной жидкости, которые не были использованы при лечении больных, нуждающихся в срочном переливании крови.
Полученными таким образом лекарственными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
По результатам следствия действия лица квалифицированы по ч. ч. 1, 3 ст. 191 УК Украины (присвоение лицом чужого имущества, которое было ему вверенно).
Досудебное расследование продолжается.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, ранее экс-заведующему отделения детской больницы "Охматдет" сообщили о подозрении.