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Колишній зірковий баскетболіст НБА помер у в’язниці

Колишній зірковий баскетболіст НБА помер у в’язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА Едді Джонсон помер у віці 65 років у в’язниці у Флориді, повідомляє УНН з посиланням на “L’Equipe”.

Американець відбував довічне ув’язнення. Причини смерті не повідомляються.

Джонсон був обраний “Атлантою” в третьому раунді драфта НБА 1977 року. У сезоні −1986/87 “Сіетл” відрахували гравця за вживання кокаїну, а НБА довічно дискваліфікувала Джонсона.

На цьому проблеми для Джонсона не закінчилися. Він повернувся до Флориди і, маючи наркотичну залежність, був заарештований більше сто разів, а також двічі потрапляв до в’язниці за грабіж, шахрайство і торгівлю наркотиками. У 2006 році Джонсон був засуджений до довічного ув’язнення після того, як суд визнав його винним у зґвалтуванні 8-річної дівчинки.

Додамо, Джонсон в 1980 і 1981 роках виступав на Матчах усіх зірок НБА і в середньому за кар’єру в НБА набирав по 15,1 очка і 5,1 передачі за гру.

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