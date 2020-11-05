Бывший звездный баскетболист НБА умер в тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Двукратный участник Матча всех звезд НБА Эдди Джонсон умер в возрасте 65 лет в тюрьме во Флориде, сообщает УНН со ссылкой на “L’Equipe”.
Американец отбывал пожизненное заключение. Причины смерти не сообщаются.
Джонсон был избран “Атлантой” в третьем раунде драфта НБА 1977 года. В сезоне −1986/87 “Сиэтл” отчислили игрока за употребление кокаина, а НБА пожизненно дисквалифицировала Джонсона.
На этом проблемы для Джонсона не закончились. Он вернулся во Флориду и, имея наркотическую зависимость, был арестован больше ста раз, а также дважды попадал в тюрьму за грабеж, мошенничество и торговлю наркотиками. В 2006 году Джонсон был приговорен к пожизненному заключению после того, как суд признал его виновным в изнасиловании 8-летней девочки.
Добавим, Джонсон в 1980 и 1981 годах выступал на матчах всех звезд НБА и в среднем за карьеру в НБА набирал по 15,1 очка и 5,1 передачи за игру.