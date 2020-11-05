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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 73541 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 92848 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Бывший звездный баскетболист НБА умер в тюрьме

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Двукратный участник Матча всех звезд НБА Эдди Джонсон умер в возрасте 65 лет в тюрьме во Флориде, сообщает УНН со ссылкой на “L’Equipe”.

Американец отбывал пожизненное заключение. Причины смерти не сообщаются.

Джонсон был избран “Атлантой” в третьем раунде драфта НБА 1977 года. В сезоне −1986/87 “Сиэтл” отчислили игрока за употребление кокаина, а НБА пожизненно дисквалифицировала Джонсона.

На этом проблемы для Джонсона не закончились. Он вернулся во Флориду и, имея наркотическую зависимость, был арестован больше ста раз, а также дважды попадал в тюрьму за грабеж, мошенничество и торговлю наркотиками. В 2006 году Джонсон был приговорен к пожизненному заключению после того, как суд признал его виновным в изнасиловании 8-летней девочки.

Добавим, Джонсон в 1980 и 1981 годах выступал на матчах всех звезд НБА и в среднем за карьеру в НБА набирал по 15,1 очка и 5,1 передачи за игру.

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