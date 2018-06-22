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Колишній в’язень сів повторно на 8 років за вбивство сокирою і крадіжку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Суд виніс вирок про позбавлення волі на 8 років 36-річному раніше судимому громадянину, який у побутовій сварці скоїв вбивство 19-річної дівчини і викрав мобільні телефони. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

“У Дніпрі за вбивство 19-річної дівчини колишній в’язень проведе 8 років за ґратами”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська визнав 36-річного громадянина винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115 та ч.2 ст.185 КК України (умисне вбивство, крадіжка).

Встановлено, що раніше судимий чоловік, звільнившись з місць позбавлення волі умовно-достроково, належних висновків не зробив та продовжив скоювати злочини. Так, у вересні 2017 року між обвинуваченим та його 19-річною знайомою виник словесний конфлікт на побутовому ґрунті, в результаті якого останній наніс дівчині не менше 4 ударів сокирою по голові та декілька ударів кухонним ножем у грудну клітину. Далі зловмисник таємно викрав мобільні телефони загальною вартістю понад 2 тис. грн та зник з місця злочину.

Свою вину підсудний визнав повністю. Сторону обвинувачення представляла Дніпропетровська місцева прокуратура № 4.

Суд призначив злочинцю покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, у Сумах поліція оголосила про розшук водія, який сокирою вбив таксиста.

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