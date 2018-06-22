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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Бывший заключенный сел повторно на 8 лет за убийство топором и кражу

Бывший заключенный сел повторно на 8 лет за убийство топором и кражу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Суд вынес приговор о лишении свободы на 8 лет 36-летнему ранее судимому гражданину, который в бытовой ссоре совершил убийство 19-летней девушки и похитил мобильные телефоны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

“В Днепре за убийство 19-летней девушки бывший узник проведет 8 лет за решеткой”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, Ленинский районный суд г.Днепр признал 36-летнего гражданина виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 и ч.2 ст.185 УК Украины (умышленное убийство, кража).

Установлено, что ранее судимый мужчина, освободившись из мест лишения свободы условно-досрочно, должных выводов не сделал и продолжил совершать преступления. Так, в сентябре 2017 года между обвиняемым и его 19-летней знакомой возник словесный конфликт на бытовой почве, в результате чего последний нанес девушке не менее 4 ударов топором по голове и несколько ударов кухонным ножом в грудную клетку. Далее злоумышленник тайно похитил мобильные телефоны общей стоимостью более 2 тыс. грн и скрылся с места преступления.

Свою вину подсудимый признал полностью. Сторону обвинения представляла Днепропетровская местная прокуратура № 4.

Суд назначил преступнику наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Сумах полиция объявила о розыске водителя, который топором убил таксиста.

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