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Колишній уругвайський диктатор Г.Альварес помер

Колишній уругвайський диктатор Г.Альварес помер

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колишній уругвайський диктатор Грегоріо Альварес, який відбував покарання за порушення прав людини, помер в середу у віці 91 рік, він страждав на серцеву недостатність. Про це з посиланням на джерела у міністерстві оборони країни повідомляє Reuters, передає УНН.

Як зазначається, Г.Альварес помер рано вранці в середу в військовому госпіталі, куди його кілька днів тому, в неділю, госпіталізували зі спеціальної в'язниці Домінго Арена, де він перебував з іншими засудженими за злочини проти людяності.

Г.Альварес керував південноамериканською країною в період з 1981 по 1985 рік.

17 грудня 2007 року Г.Альвареса було заарештовано за обвинуваченням у злочинах, скоєних під час військового правління. 22 жовтня 2009 був остаточно визнаний винним в участі у вбивстві 37 осіб під час свого перебування на посаді командувача армією. Засуджений на 25 років і поміщений у в'язницю за співучасть у злочинах за посадою і співучасті в убивствах при обтяжуючих обставинах в період військового правління в країні.

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