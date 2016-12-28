Бывший уругвайский диктатор Г.Альварес умер

Как отмечается, Г.Альварес умер рано утром в среду в военном госпитале, куда его несколько дней назад, в воскресенье, госпитализировали из специальной тюрьмы Доминго Арена, где он находился с другими осужденными за преступления против человечности.

Г.Альварес руководил южноамериканской страной в период с 1981 по 1985 год.

17 декабря 2007 года Г.Альварес был арестован по обвинению в преступлениях, совершенных во время военного правления. 22 октября 2009 года был окончательно признан виновным в участии в убийстве 37 человек во время своего пребывания на посту командующего армией. Осужден на 25 лет и заключен в тюрьму за соучастие в преступлениях по должности и соучастии в убийствах при отягчающих обстоятельствах в период военного правления в стране.