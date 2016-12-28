Бывший уругвайский диктатор Г.Альварес умер
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Бывший уругвайский диктатор Грегорио Альварес, который отбывал наказание за нарушение прав человека, умер в среду в возрасте 91 год, он страдал сердечной недостаточностью. Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщает Reuters, передает УНН.
Как отмечается, Г.Альварес умер рано утром в среду в военном госпитале, куда его несколько дней назад, в воскресенье, госпитализировали из специальной тюрьмы Доминго Арена, где он находился с другими осужденными за преступления против человечности.
Г.Альварес руководил южноамериканской страной в период с 1981 по 1985 год.
17 декабря 2007 года Г.Альварес был арестован по обвинению в преступлениях, совершенных во время военного правления. 22 октября 2009 года был окончательно признан виновным в участии в убийстве 37 человек во время своего пребывания на посту командующего армией. Осужден на 25 лет и заключен в тюрьму за соучастие в преступлениях по должности и соучастии в убийствах при отягчающих обстоятельствах в период военного правления в стране.