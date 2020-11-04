Колишній тренер Усика: Олександр не в змозі битися проти Ф’юрі чи Джошуа

На думку Башира, Усик у бою з Чісорою не виглядав самим собою.

“Він не виглядав самим собою. Ті речі, над якими ми з ним працювали в тренувальних таборах, пішли. Він відійшов від тих речей. І він страждав в рингу. Так, він не зазнав поразки ще, але він вибрав шлях приймати на себе більше ударів. Більше, ніж будь-коли раніше. Я відзначив це в попередньому поєдинку, а цей бій був дуже близьким, дуже”, — розповів екстренер.

Також Башир вважає, що українцеві немає на що розраховувати у поєдинках проти чемпіонів світу Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

“Багато людей говорили, що він бігав від Чісори. Він не був спритним, а просто бігав, замість того, щоб дійсно боксувати. Я можу сказати одну річ — він не стане боксувати проти Джошуа і Ф’юрі в цьому стилі”, — підсумував коуч.

Нагадаємо, що Усик “передав привіт” Джошуа після перемоги над Чісорою.