Бывший тренер Усика: Александр не в состоянии биться с Фьюри или Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир проанализировал победный бой украинца против Дерека Чисоры, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал “BWTM спорт и игры”.
По мнению Башира, Усик в бою с Чисорой не выглядел самим собой.
“Он не выглядел самим собой. Те вещи, над которыми мы с ним работали в тренировочных лагерях, пошли. Он отошел от тех вещей. И он страдал в ринге. Да, он не потерпел поражение еще, но он выбрал путь принимать на себя больше ударов. Больше, чем когда-либо прежде. Я отметил это в предыдущем поединке, а этот бой был очень близким, очень”, — рассказал экс-тренер.
Также Башир считает, что украинцу не на что рассчитывать в поединках против чемпионов мира Тайсона Фьюри и Джошуа.
“Многие люди говорили, что он бегал от Чисоры. Он не был ловким, а просто бегал, вместо того, чтобы действительно боксировать. Я могу сказать одну вещь — он не станет боксировать против Джошуа и Фьюри в этом стиле”, — подытожил коуч.
Напомним, что Усик “передал привет” Джошуа после победы над Чисорой.