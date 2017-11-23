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Колишній президент Зімбабве Р.Мугабе отримає імунітет і пенсію

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе і його дружина отримали імунітет від кримінального переслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Президент Зімбабве Роберт Мугабе отримав імунітет від судового переслідування і запевнив, що його безпека буде захищена в його рідній країні в рамках угоди, яка привела до його відставки", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Президент Зімбабве Роберт Мугабе оголосив про свою відставку, на тлі багатотисячних мітингів в столиці країни Хараре.

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