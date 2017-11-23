Бывший президент Зимбабве Мугабе получит иммунитет и пенсию

"Президент Зимбабве Роберт Мугабе получил иммунитет от судебного преследования и заверил, что его безопасность будет защищена в его родной стране в рамках соглашения, которое привело к его отставке", - говорится в сообщении.

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Напомним, Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил о своей отставке на фоне многотысячных митингов в столице страны Хараре.