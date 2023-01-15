Колишній президент Литви: у війні в Україні, також винна некомпетентність країн НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Колишній президент Литви Даля Грібаускайте вважає некомпетентність країн НАТО однією з причин, що призвели до повномасштабної війни рф проти України, повідомляє LRT, передає УНН.
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“Ми не можемо стояти осторонь та дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз, і що ми, країни НАТО, так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за свободу і за життя в Україні”, — сказала Грібаускайте.
Грібаускайте неодноразово критикувала занадто повільну реакцію Заходу на російську агресію проти України, нагадує видання.
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