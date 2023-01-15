Бывший президент Литвы: в войне в Украине, также виновата некомпетентность стран НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте считает некомпетентность стран НАТО одной из причин, приведших к полномасштабной войне рф против Украины, сообщает LRT, передает УНН.
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“Мы не можем стоять в стороне и позволять такому жестокому государству топтать, уничтожать и убивать наших соседей. В значительной степени мы все виноваты в том, что это происходит сейчас, и что мы, страны НАТО, так медленно и так недостаточно помогаем в борьбе за свободу и за жизнь в Украине”, — сказала Грибаускайте.
Грибаускайте неоднократно критиковала слишком медленную реакцию Запада на российскую агрессию против Украины, напоминает издание.
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