Колишній прем'єр-міністр Італії Берлусконі госпіталізований - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі був госпіталізований в міланську лікарню Сан-Рафаелі в четвер увечері, повідомило Reuters в п’ятницю джерело з його партії Forza Italia, передає УНН.
Цитата
“Він був госпіталізований для ретельного клінічного обстеження”, — сказало джерело, не уточнивши подробиць.
Доповнення
84-річний Берлусконі знаходився в лікарні після зараження коронавірусом в вересні минулого року. У той час він заявляв, що то був “найнебезпечніший виклик” в його житті.
Берлусконі — експрем’єр-міністр Італії і бізнесмен-мільярдер переніс серйозну операцію на серці в 2016 році, а також хворів раком простати.
Останній раз його госпіталізували в травні 2021 року, коли він провів п’ять днів в лікарні Сан-Рафаелі в Мілані.