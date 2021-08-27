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Колишній прем'єр-міністр Італії Берлусконі госпіталізований - ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр Італії Берлусконі госпіталізований - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20752 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі був госпіталізований в міланську лікарню Сан-Рафаелі в четвер увечері, повідомило Reuters в п’ятницю джерело з його партії Forza Italia, передає УНН.

Цитата

“Він був госпіталізований для ретельного клінічного обстеження”, — сказало джерело, не уточнивши подробиць.

Доповнення

84-річний Берлусконі знаходився в лікарні після зараження коронавірусом в вересні минулого року. У той час він заявляв, що то був “найнебезпечніший виклик” в його житті.

Берлусконі — експрем’єр-міністр Італії і бізнесмен-мільярдер переніс серйозну операцію на серці в 2016 році, а також хворів раком простати.

Останній раз його госпіталізували в травні 2021 року, коли він провів п’ять днів в лікарні Сан-Рафаелі в Мілані.

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