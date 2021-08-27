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Бывший премьер-министр Италии Берлускони госпитализирован - СМИ

Бывший премьер-министр Италии Берлускони госпитализирован - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Рафаэле в четверг вечером, сообщил Reuters в пятницу источник из его партии Forza Italia, передает УНН.

Цитата

“Он был госпитализирован для тщательного клинического обследования”, — сказал источник, не уточнив подробностей.

Дополнение

84-летний Берлускони находился в больнице после заражения коронавирусом в сентябре прошлого года. В то время он заявлял, что это был “самый опасный вызов” в его жизни.

Берлускони — экс-премьер-министр Италии и бизнесмен-миллиардер перенес серьезную операцию на сердце в 2016 году, а также болел раком простаты.

Последний раз его госпитализировали в мае 2021 года, когда он провел пять дней в больнице Сан-Рафаэле в Милане.

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