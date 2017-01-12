Колишній працівник прокуратури та військовослужбовець влаштували стрілянину в Одесі

За словами очевидців, інцидент стався через те, що чоловіки не поділили дорогу і вирішили проблему розв'язати за допомогою зброї. Екс-заступник прокурора дістав пістолет і вистрілив в ногу бійцю АТО. Той, у свою чергу, прострелив ногу екс-заступнику прокурора.

В патрульній поліції Одеси факт стрілянини підтвердили, при цьому зазначили, що слідство встановить справжні причини стрілянини, а винні будуть покарані.

Як повідомляв УНН, екс-директор бази відпочинку влаштував стрілянину на Харківщині.