Бывший работник прокуратуры и военнослужащий устроили стрельбу в Одессе

По словам очевидцев, инцидент произошел из-за того, что мужчины не поделили дорогу и решили проблему решить с помощью оружия. Экс-зампрокурора достал пистолет и выстрелил в ногу бойцу АТО. Тот, в свою очередь, прострелил ногу экс-заместителю прокурора.

В патрульной полиции Одессы факт стрельбы подтвердили, при этом отметили, что следствие установит истинные причины стрельбы, а виновные будут наказаны.

Как сообщал УНН, экс-директор базы отдыха устроил стрельбу в Харьковской области .