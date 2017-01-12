Бывший работник прокуратуры и военнослужащий устроили стрельбу в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня около 12.15 на улице Приморской в Одессе бывший заместитель прокурора Одесской области и военнослужащий АТО устроили стрельбу. Об этом в Facebook сообщили очевидцы происшествия, сообщает УНН.
По словам очевидцев, инцидент произошел из-за того, что мужчины не поделили дорогу и решили проблему решить с помощью оружия. Экс-зампрокурора достал пистолет и выстрелил в ногу бойцу АТО. Тот, в свою очередь, прострелил ногу экс-заместителю прокурора.
В патрульной полиции Одессы факт стрельбы подтвердили, при этом отметили, что следствие установит истинные причины стрельбы, а виновные будут наказаны.
Как сообщал УНН, экс-директор базы отдыха устроил стрельбу в Харьковской области .