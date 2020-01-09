Колишній півзахисник збірної України назвав трьох лідерів нинішньої збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Колишній півзахисник збірної України Сергій Назаренко виразив оптимізм стосовно виступу команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи та виділив деяких лідерів команди, передає УНН з посиланням на сайт "Команди номер один".
До трійки кращих Назаренко відніс Андрія Пятова, а також двох гравців з іноземних чемпіонатів.
"Перший, безсумнівно, Пятов. Помилки, які воротар допускав, не можна порівнювати з тим сяйвом, завдяки якому голкіпер виручав команду. На друге місце я б поставив Маліновського. Півзахисник в 2019 році зробив великий прорив у своїй кар'єрі. Він вміє вести гру колективу. А третє місце я віддам Зінченко. У нашій країні не так багато футболістів, які можуть похвалитися виступом в кращих клубах Європи, а Зінченко вже в такому молодому віці встиг зарекомендувати себе в АПЛ. Його рівень гри видно і в матчах за збірну", - зізнався Назаренко.
Нагадаємо, що Назаренко був учасником збірної України на чемпіонаті світу-2006 і загалом відіграв у майці "синьо-жовтих" 56 матчів і забив 12 голів.