Бывший полузащитник сборной Украины назвал трех лидеров нынешней сборной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко выразил оптимизм относительно выступления команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы и выделил некоторых лидеров команды, передает УНН со ссылкой на сайт "Команды номер один".
В тройку лучших Назаренко отнес Андрея Пятова, а также двух игроков из иностранных чемпионатов.
"Первый, несомненно, Пятов. Ошибки, которые вратарь допускал, нельзя сравнивать с тем светом, благодаря которому голкипер выручал команду. На второе место я бы поставил Малиновского. Полузащитник в 2019 году сделал большой прорыв в своей карьере. Он умеет вести декабрь коллектива. а третье место я отдам Зинченко. в нашей стране не так много футболистов, которые могут похвастаться выступлением в лучших клубах Европы, а Зинченко уже в таком молодом возрасте успел зарекомендовать себя в АПЛ. Его уровень игры видно и в матчах за сборную" , - признался Назаренко.
Напомним, что Назаренко был участником сборной Украины на чемпионате мира-2006 и в целом сыграл в майке "сине-желтых" 56 матчей и забил 12 голов.