Колишній морський піхотинець планував здійснити теракт на Різдво в Сан-Франциско
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Затриманий співробітниками ФБР американець, який планував здійснити терористичний акт в місті Сан-Франциско (штат Каліфорнія) на Різдво, в минулому служив в Корпусі морської піхоти США і підтримує терористичне угрупування “Ісламська держава”. Про це йдеться в обвинувальному заяві, яка надійшла до суду Східного округу штату Каліфорнія, інформує УНН.
Згідно з документом, йдеться про жителя міста Модесто (штат Каліфорнія) Еверітт Аароні Джеймсон, який був затриманий у своєму будинку. Влада виявила у нього кілька одиниць вогнепальної зброї і піротехніку.
За даними влади, Джеймсон працював водієм. Під час служби у Корпусі морської піхоти США він отримав великий досвід поводження з вогнепальною зброєю, зокрема, прицільної стрільби з великої відстані.
Здійснити теракт американець нібито збирався на пірсі в північній частині Сан-Франциско. У цьому кварталі, популярному серед туристів, багато магазинів і різних розважальних закладів. Як наголошується в документі, Джеймсон “бував там раніше і знав, що там дуже людно”. Він мав намір в’їхати туди на автомобілі, відкрити стрілянину та привести у дію вибухові пристрої. При цьому він не планував намагатися сховатися, так як був готовий загинути.
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Джеймсон нібито переглядав в інтернеті і публікував матеріали, пов’язані з міжнародними терористичними угрупованнями, у тому числі ІД. Він повідомив, що керувався прикладом виконавців терактів у Нью-Йорку, де у жовтні виходець з Узбекистану збив на своєму авто вісім людей, а також у Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія), де в грудні 2015 року двоє місцевих жителів застрелили у центрі допомоги інвалідам 14 осіб.
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Екс-морпіх нібито підтримував зв’язок зі співробітниками ФБР, які працювали під прикриттям, видаючи себе за прихильників ІД. Джеймсон розповів їм про свій план.
Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року, американець Стівен Крейг Педдок о 22:00 за місцевим часом відкрив стрілянину по натовпу відвідувачів концерту кантрі-музики з вікна на 32 поверсі готелю Mandalay Bay Resort у Лас-Вегасі, внаслідок чого загинуло 59 осіб, включаючи самого Педдока, і понад 515 отримали поранення. Бійня тривала до 3:30 ранку, під час якої масшутер (масовий вбивця) здійснив понад 1,1 тис. пострілів по відвідувачах фестивалю.