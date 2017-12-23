Колишній морський піхотинець планував здійснити теракт на Різдво в Сан-Франциско

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Затриманий співробітниками ФБР американець, який планував здійснити терористичний акт в місті Сан-Франциско (штат Каліфорнія) на Різдво, в минулому служив в Корпусі морської піхоти США і підтримує терористичне угрупування “Ісламська держава”. Про це йдеться в обвинувальному заяві, яка надійшла до суду Східного округу штату Каліфорнія, інформує УНН.