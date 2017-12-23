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Бывший морской пехотинец планировал совершить теракт на Рождество в Сан-Франциско

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Задержанный сотрудниками ФБР американец, который планировал совершить террористический акт в городе Сан-Франциско (штат Калифорния) на Рождество, в прошлом служил в Корпусе морской пехоты США и поддерживает террористическую группировку “Исламское государство”. Об этом говорится в обвинительном заявлении, которое поступило в суд Восточного округа штата Калифорния, информирует УНН.

Бывший морской пехотинец планировал совершить теракт на Рождество в Сан-Франциско

Согласно документу, речь идет о жителе города Модесто (штат Калифорния) Эверитт Аароне Джеймсоне, который был задержан в своем доме. Власти обнаружили у него несколько единиц огнестрельного оружия и пиротехнику.

По данным властей, Джеймсон работал водителем. Во время службы в Корпусе морской пехоты США он получил большой опыт обращения с огнестрельным оружием, в частности, прицельной стрельбы с большого расстояния.

Совершить теракт американец якобы собирался на пирсе в северной части Сан-Франциско. В этом квартале, популярном среди туристов, расположено множество магазинов и различных развлекательных заведений. Как отмечается в документе, Джеймсон “бывал там раньше и знал, что там очень людно”. Он намеревался въехать туда на автомобиле, открыть стрельбу и привести в действие взрывные устройства. При этом он не планировал попытку спрятаться, так как был готов погибнуть.

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Джеймсон якобы просматривал в интернете и публиковал материалы, связанные с международными террористическими группировками, в том числе ИГ. Он сообщил, что руководствовался примером исполнителей терактов в Нью-Йорке, где в октябре выходец из Узбекистана задавил восемь человек, а также в Сан-Бернардино (штат Калифорния), где в декабре 2015 года двое местных жителей застрелили в центре помощи инвалидам 14 человек.

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Экс-морпех якобы поддерживал связь с сотрудниками ФБР, которые работали под прикрытием, выдавая себя за сторонников ИГ. Джеймсон рассказал им о своем плане. 

Напомним, 1 октября 2017 года, Стивен Крэйг Пэддок в 22:00 по местному времени открыл стрельбу по толпе посетителей концерта кантри-музыки из окна 32 этажа отеля Mandalay Bay Resort в Лас-Вегасе, в результате чего погибло 59 человек, включая самого Пэддок, и более 515 получили ранения. Бойня продолжалась до 3:30 утра, во время которой масшутер (массовый убийца) осуществил более 1,1 тысяч выстрелов в посетителей фестиваля.

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