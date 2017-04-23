Колишній міністр фінансів Німеччини став коміком

“Він об’єднався з професійним коміком Флоріаном Шредером для того, щоб відправитися в турне по Німеччині з сатиричним стендап-комедійним шоу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що квитки на шоу в Берліні, Гамбурзі та Кельні вже повністю розкуплені.

Варто зазначити, що після того, як він покинув уряд в минулому році, Пеєр Штайнбрюк працював у раді директорів одного з голландських банків. Будучи політиком і чиновником, він не раз опинявся у фокусі суспільної уваги через своїх дотепних і часто провокаційних вчинків і висловлювань.