Бывший министр финансов Германии стал комиком
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Бывший министр финансов Германии, бывший лидер СДПГ и соперник Ангелы Меркель на выборах 2013 Пеер Штайнбрюк неожиданно изменил род занятий — он стал артистом-комиком, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Он объединился с профессиональным комиком Флорианом Шредером для того, чтобы отправиться в турне по Германии с сатирическим стендап-комедийным шоу”, — говорится в сообщении.
Указано, что билеты на шоу в Берлине, Гамбурге и Кельне уже полностью раскуплены.
Стоит отметить, что после того, как он покинул правительство в прошлом году, Пеер Штайнбрюк работал в совете директоров одного из голландских банков. Будучи политиком и чиновником, он не раз оказывался в фокусе общественного внимания через свои остроумные и часто провокационные поступки и высказывания.