Бывший министр финансов Германии стал комиком

“Он объединился с профессиональным комиком Флорианом Шредером для того, чтобы отправиться в турне по Германии с сатирическим стендап-комедийным шоу”, — говорится в сообщении.

Указано, что билеты на шоу в Берлине, Гамбурге и Кельне уже полностью раскуплены.

Стоит отметить, что после того, как он покинул правительство в прошлом году, Пеер Штайнбрюк работал в совете директоров одного из голландских банков. Будучи политиком и чиновником, он не раз оказывался в фокусе общественного внимания через свои остроумные и часто провокационные поступки и высказывания.