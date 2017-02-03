Колишній міліціонер побив патрульного у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. У ніч з 1 на 2 лютого у Запоріжжі екс-правоохоронець вдарив поліцейського, в результаті чого останній з важкою травмою потрапив до лікарні. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Близько 2:30 патрульні отримали виклик про стрілянину на вул.Патріотичній,4. Поліцейські, що прибули за вказаною адресою, виявили автомобіль Lexus та двох чоловіків біля нього.
Один з них, який поводився агресивно та зухвало, представився Костянтином Рєзніковим. Патрульні впізнали в ньому колишнього працівника Вознесенівського (тоді Орджонікідзевського) відділу МВС, який влітку 2016 вже затримувався за напад на таксиста, але був відпущений з райвідділку поліції колишніми колегами.
Цього разу, екс-міліціонера теж запросили до відділку поліції для складання адмінматеріалів. Вже у приміщенні Вознесенівського відділку Нацполіції, Рєзніков вдарив молодого патрульного у скроневу область. На місце викликали “швидку”, лікарі якої госпіталізували поліцейського до 5-ї міськлікарні. Там правоохоронцю поставили діагноз: перелом лобної кістки зі зміщенням.
Правопорушника затримали та передали у тимчасовий ізолятор. Зараз він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Нагадаємо, 19 січня миколаївський “мажор”, який влітку напав на поліцейських, знову вчинив бійку із патрульними.