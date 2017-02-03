Бывший милиционер избил патрульного в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В ночь с 1 на 2 февраля в Запорожье экс-милиционер ударил полицейского, в результате чего последний с тяжелой травмой попал в больницу. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Около 2:30 патрульные получили вызов о стрельбе на ул. Патриотической 4. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, обнаружили автомобиль Lexus и двух мужчин возле него.
Один из них, который вел себя агрессивно и вызывающе, представился Константином Резниковым. Патрульные узнали в нем бывшего работника Вознесеновского (тогда Орджоникидзевского) отдела МВД, который летом 2016 года уже задерживался за нападение на таксиста, но был отпущен из райотдела полиции бывшими коллегами.
На этот раз, экс-милиционера также пригласили в отделение полиции для составления админматериалов. Уже в помещении Вознесеновского отделения Нацполиции, К.Резников ударил молодого патрульного в височную область головы. На место вызвали "скорую", врачи которой госпитализировали полицейского в 5-ю горбольницу. Там патрульному поставили диагноз: перелом лобной кости со смещением.
Правонарушителя задержали и поместили во временный изолятор. Сейчас он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).
Напомним, 19 января николаевский "мажор", который летом напал на полицейских, снова затеял драку с патрульными.