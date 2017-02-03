Бывший милиционер избил патрульного в Запорожье

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 14490 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 64036 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 20752 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 79437 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 141707 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 142165 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 148803 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158292 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167146 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140230 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 35430 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 33294 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 36294 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 30855 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 22852 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 24045 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 64036 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 217735 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 271597 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 471823 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 37140 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 36518 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 50572 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 72253 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 79153 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Бывший милиционер избил патрульного в Запорожье

Киев • УНН

 • 9902 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В ночь с 1 на 2 февраля в Запорожье экс-милиционер ударил полицейского, в результате чего последний с тяжелой травмой попал в больницу. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Бывший милиционер избил патрульного в Запорожье

Около 2:30 патрульные получили вызов о стрельбе на ул. Патриотической 4. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, обнаружили автомобиль Lexus и двух мужчин возле него.

Один из них, который вел себя агрессивно и вызывающе, представился Константином Резниковым. Патрульные узнали в нем бывшего работника Вознесеновского (тогда Орджоникидзевского) отдела МВД, который летом 2016 года уже задерживался за нападение на таксиста, но был отпущен из райотдела полиции бывшими коллегами.

На этот раз, экс-милиционера также пригласили в отделение полиции для составления админматериалов. Уже в помещении Вознесеновского отделения Нацполиции, К.Резников ударил молодого патрульного в височную область головы. На место вызвали "скорую", врачи которой госпитализировали полицейского в 5-ю горбольницу. Там патрульному поставили диагноз: перелом лобной кости со смещением.

Правонарушителя задержали и поместили во временный изолятор. Сейчас он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Напомним, 19 января николаевский "мажор", который летом напал на полицейских, снова затеял драку с патрульными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28