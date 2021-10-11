Колишній ключовий гравець “Шахтаря” провів результативний виступ у чемпіонаті Бразилії

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Досвідчений Тайсон провів 71 хвилину в матчі чемпіонату Бразилії проти “Шапекоенсе”. В його графі результативних дій — гол і переможний ассист за “Інтернасьонал”. Його команда виграла з рахунком 5:2.

На рахунку бразильця вже два голи і результативний пас в 13 матчах чемпіонату Бразилії.

Наразі клуб Тайсона йде тільки сьомим із 36 очками, проте від третього місця їх віддяляють лише три бали.

Нагадаємо

Тайсон розкрив причини переходу із “Шахтаря” в “Інтернасьонал”.